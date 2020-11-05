中信兄弟在2020年台灣大賽前4戰打完取得3比1的「聽牌」優勢，最快今晚就能在台南球場奪冠，台中市運動局今晚也在台中市政府前廣場直播這場賽事，並預祝兄弟能夠拋下黃色彩帶。

獅象相隔11年又在台灣大賽碰頭，兄弟在首戰吞敗後，卻連下3場，反倒取得3勝1負的「聽牌」優勢，台中市運動局今天也宣布，將再度「加碼」同步轉播。

兄弟粉絲團也轉發這則訊息，邀請球迷在台北南港中信園區、台中市府前廣場及台南球場一起集氣，奪下暌違10年的總冠軍。

(中時 )