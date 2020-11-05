台灣大賽》兄弟今拚奪冠 台中市府前廣場加碼直播 18:252020/11/05 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市政府運動局宣布今晚「加碼」在府前廣場進行台灣大賽G5直播。（台中運動局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中信兄弟在2020年台灣大賽前4戰打完取得3比1的「聽牌」優勢，最快今晚就能在台南球場奪冠，台中市運動局今晚也在台中市政府前廣場直播這場賽事，並預祝兄弟能夠拋下黃色彩帶。 獅象相隔11年又在台灣大賽碰頭，兄弟在首戰吞敗後，卻連下3場，反倒取得3勝1負的「聽牌」優勢，台中市運動局今天也宣布，將再度「加碼」同步轉播。 兄弟粉絲團也轉發這則訊息，邀請球迷在台北南港中信園區、台中市府前廣場及台南球場一起集氣，奪下暌違10年的總冠軍。 (中時 ) #中華職棒 #CPBL #台灣大賽 #中信兄弟 #統一獅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年首颱撲台灣 閃電今晚8：30發陸警 17:172020/11/05 生活 看見金盃亮光了 兄弟聽牌 04:102020/11/05 運動天地 台灣大賽》統一陷背水一戰 林岳平坦然面對壓力 18:502020/11/05 體育 爆美國大選10個體悟 李艷秋狠酸：台灣技術輸出成功 15:332020/11/05 政治 台灣大賽》奪冠最後一關 丘總相信選手能做到 18:422020/11/05 體育 台灣人看大陸》在迎來送往中神遊上海 18:062020/11/05 徵文 中市都市景觀自治條例遭批牛步化 都發局：2021年初送議會審議 10:572020/11/05 生活 《產業》宏碁資訊催生 中信兄弟導入首張電子票券 16:142020/11/05 財經 睽違40年再辦全大運 成大將建智慧場館 18:252020/11/05 寶島 美大選纏鬥 謝金河：若拜登殺進白宮 美中爆新角力 10:022020/11/05 財經 體育熱門新聞 日職》陽岱鋼敲雙安 張奕飆150公里速球 - 體育 《時來運轉》花百元抱回22.5萬 他曝：專挑5球以上串關 - 體育 巴黎大師賽》納達爾逆斬羅培茲 摘生涯1000勝 - 體育 台灣大賽》統一陷背水一戰 林岳平坦然面對壓力 - 體育 台灣大賽》兄弟今拚奪冠 台中市府前廣場加碼直播 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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