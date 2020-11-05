鄭允浩在2003年以男子團體東方神起的隊長出道。(圖/ 摘自微博)

南韓偶像能歌擅舞之外，平時也會有各種方式回饋支持他們的粉絲，日前東方神起粉絲公開成員允浩的手寫信，引起熱烈討論；信中內容除了關心粉絲、報告近況和預告有新專輯，還狂推歐陽娜娜的歌曲，讓不少網友覺得怪奇。

日前大陸一名東方神起的粉絲在社群平台曬出10月份收到允浩的手寫信，允浩如往常分享自己最新近況，也很關心粉絲們；另外他還隨手簡單在信裡畫小插圖，並預告準備推出新專輯，希望大家可以期待一下。

日前東方神起粉絲公開成員允浩的手寫信，引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

日前東方神起粉絲公開成員允浩的手寫信，引起熱烈討論。(圖/ 摘自微博)

不過，令粉絲納悶的是，允浩在信裡突然向他們推薦去欣賞歐陽娜娜的歌曲，還寫上「夢幻般的旋律，迷人的嗓音也很有特點，晚上聽更好，歌詞也很不錯」；網友看完允浩的話，不禁懷疑他像是在表達愛意，想讓粉絲愛烏及屋，也表示「神奇的次元壁」。

但有些死忠粉絲也跳出來挺偶像，「應該是因為始源，允浩才會認識歐陽娜娜」、「支持喜歡的音樂沒有什麼問題啊」、「好朋友力挺很正常」。

鄭允浩在2003年以男子團體東方神起的隊長出道，藝名是瑜鹵允浩，儘管多年來成員有面臨變動，但仍有大票粉絲支持；而允浩因個性積極又正面，還被冠上「熱情男」的外號。

(中時新聞網)