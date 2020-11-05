疫情影響之下，民眾轉而投入大自然的懷抱，基隆七堵的瑪陵山區，在瑪陵除了夏天有柚樹供民眾認養，到冬天還有山藥可以挖，儼然成為民眾出遊首選，瑪東里長李文良5日指出，近年七堵區許多農友都開始做休閒農場，配合基隆市府、農會，一起推廣休閒農業、在地農特產，此外，瑪東農村再生公園更在去年建成，希望結合景觀和休閒農業，讓大家前來欣賞風景，體驗農村風情。

立委蔡適應於5日到七堵瑪陵坑山區的農場，挖取山藥、推廣基隆農業觀光與在地農特產品，他指出，基隆山藥是我們台灣的原生種，基隆的各個休閒農場大約會在每年春季左右辦理山藥認養活動，讓各位朋友認養後，在秋季收成時上來體驗挖山藥，歡迎各位朋友上基隆旅遊網來了解基隆的農特產品和農遊活動。

蔡適應說，每年12月份基隆市政府、基隆市農會和農友們，都會結合地方餐廳，來推廣基隆的山藥大餐，每次他要帶山藥到立法院推廣時，都因為產量不夠多、無法成行，希望各位朋友把握機會，來基隆體驗休閒農業。

基隆市政府日前推薦一系列觀光景點，讓民眾安心親近大自然，其中暖暖東勢坑及七堵瑪陵坑更是體驗自然美景的好環境，春天可以認養柚樹、山藥，來體驗農事的辛勞，到了冬天更可以體驗山藥大餐，市府產發處指出，親自參與農產植物的成長，從中體會農耕的樂趣及農民的辛勞，更有一番風味。

(中時 )