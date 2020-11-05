全國大專院校運動會4日在國立高雄大學圓滿落幕，明年將由國立成功大學主辦，這也是成大睽違40年，再度擔任全運大東道主。成大5日上午為全大運執行委員會揭牌，同時宣布將建設3座智慧場館，供應羽球、網球、桌球、游泳等項目使用；此外，成大還將與電信業者、工研院合作，引進競速無人機、轉播無人機及直播主轉播賽事，將科技元素帶入全大運。

成大將於明年5月14至18日舉辦全大運，執委會招牌的視覺意象也以「成大紅」有機曲線，象徵體育場跑道，強調速度感及韻律感，並於昨日由成大校長蘇慧貞、教育部體育署主任祕書葉丁鵬、台南市副市長許育典等人揭牌，全力投入全大運籌備工作。

擔任執委會執行長的副校長吳誠文表示，今年較往年不同的是，成大要將科技融入賽事中，結合AI、5G提供嶄新的競賽直播服務與城市行銷體驗。吳誠文指出，目前規畫於戶外場館中，以無人機進行轉播，並預計招募50位以上直播主，透過直播方式吸引民眾收看賽事。另外，成大也將規畫智慧場館，透過資料蒐集、分析，有助於選手後續訓練上事半功倍。

吳誠文也提到，除轉播無人機外，成大也將首次引進競速無人機演出，為台南市行銷。吳誠文預估，每年選上加上教練都有約1萬多名參加，若再加上親朋好友，估計可達2至3萬人湧入台南，因此如何在賽事短短5天內，透過創新方式行銷城市也是課題。

2021年全大運比賽項目除包括田徑、游泳、體操等17項，也將首度納入橄欖球。蘇慧貞說，全大運是國家代表隊的搖籃，盼全大運睽違40年重返成大，能帶動台灣運動風氣，同時也透過智慧科技，讓民眾見證不一樣的運動賽事。

(中時 )