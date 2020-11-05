美國總統大選目前開票結果剩下6個州未完全開出票數，美媒預測，目前拜登拿下264張選舉人票，暫時領先川普的214張，拜登只要再拿下6張選舉人票就能入主白宮。對此，臺灣民意基金會董事長、民調專家游盈隆坦言，「亞利桑那州(Arizona)」可能成為大選的終極變數。

游盈隆5日在臉書貼文指出，沒有任何一位總統候選人的選舉人團票超過270票。對於最後選舉結果，他覺得亞利桑那州（Arizona)很可能成為決定選舉結果的終極變數。

他指出，根據《CNN》「美國有線電視新聞網」的數字，目前只開出約84%，拜登暫時領先川普不到七萬票，後續還有超過40萬張選票未開出。川普上次2016年拿下亞利桑那，而且亞利桑那選民歷次總統選舉都偏向共和黨，所以後續四十多萬張選票很關鍵。

游盈隆認為，川普陣營正寄望Arizona翻盤，若川普一旦拿下亞利桑那，再加上若無意外的賓州、北卡州、喬治亞州和阿拉斯加，選舉人團票將上看279票，一舉越過270票當選門檻，即走上連任之路。

而截至下午18時40分出稿時，未開出選票為30餘萬張，開出約88%，拜登獲得50.49％得票率，川普獲得48.14％得票率。「福斯新聞」已經預測拜登將拿下亞利桑那州，不過川普團隊醞釀採取法律行動。此外，由於這批選票大都是川粉所投，已令川普陣營精神大振，讓他們在還有30萬票尚未計算的狀況下，重新燃起勝選的希望。

游盈隆在臉書發文指出，美國亞利桑那州（Arizona)可能成為此次大選的最終變數。(圖/翻攝自 游盈隆臉書)

(中時新聞網)