嘉義鐵路高架化規畫新嘉義車站、新國道轉運站示意圖。（嘉義市政府提供）

嘉義市政府推進嘉義鐵路高架化工程，臨時軌道及電車線、永久軌道施工中，同時規畫新站區，5日有公民團體質疑站區規畫有變，市府交通處駁斥，與事實不符，並表示，新站擬建於現在車站的西北側，且新建國道客運轉運站。

桃山人文館長林瑞霞、嘉義市消費者保護協會陳英華、台灣福爾摩沙消費者保護協會吳掌筆等團體公民，5日向市議員蔡文旭、孫貫志陳情，訴請鐵高資訊公開透明，議員督促市府適當公開資訊。

林瑞霞指出，前市長涂醒哲任內規畫站區採「 垂直整合」式大樓，轉運站在大樓內，現在改為規畫東移，原因何在？應公開資訊讓民眾參與討論。

市府交通處表示，鐵高嘉義新車站從未有過垂直整合（all-in-one）的規畫，車站由交通部鐵道局規畫設計，市府負責車站周邊交通動線規畫，前任市長時期評估各種方案，卻沒有共識，公民團體聲稱推翻原規畫方案，與事實不符。

交通處表示，嘉義火車站是古蹟，新車站中心將往西北移，周邊規畫小客車、機車、計程車及公路客運、市區公車的停靠區，為交通動線順暢，距新車站約50至200公尺規畫新的國道轉運站，國道客運、大型車輛由自由路進出。

交通處長鄭君健表示，國道轉運站規畫設置在台鐵土地，市府、台鐵初步有共識，但還沒有進行站體規畫設計等相關事宜，鐵高資訊會依法定程序階段性適時公開，也舉辦過多場次說明會。

市府表示，鐵高工程臨時軌、永久軌的進度均超前，車站工程設計今年8月通過內政部都委會審議，預計明年發包。

(中時 )