苗栗縣議會召開定期會，苗栗縣政府面對明年萊豬進口因應作為，成為各議員關注焦點，要求全面把關，不能出現在學童營養午餐，並讓消費者有選擇權利。

衛生局長張蕊仙5日表示，肉品來源、稽查、標章、學校團膳等正研議相關策略保障鄉親食的安全，已加強企業體系、販賣、製造、飲食業者教育訓練以及清楚標示規範，以利民眾選擇食材，明年將針對食材標明以及加工產品流向追蹤調查，每個月至少85到100件稽查追蹤。

張蕊仙說明，其實苗栗已超前部屬，早在2017年9月提案苗栗縣食品安全衛生管理自治條例，皆納入動物用藥零檢出規定，但遭衛生福利部2度遭退件，衛生局依衛福部意見修正獲核定，2018年公告施行，瘦肉精等動物用藥部分回歸母法食品安全衛生管理法規定。

因應萊豬明年即將進口，縣府為保護縣民健康與維護食品安全，已朝修正零檢出目標研議中，誓言捍衛縣民健康為首要。徐耀昌被問及中央、地方不同調若被退件，縣府是否會提出釋憲？徐耀昌回答，自治條例若遭退回，縣府將提釋憲爭取，雖子法不能牴觸母法，但母法上還有憲法，憲法規定有國家保障人民安全健康責任。

(中時 )