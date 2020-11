微軟在今年十月發表Surface全新家族成員 Surface Laptop Go ,台灣微軟今(5)日宣布全新 Surface Laptop Go 正式在台上市,提供兼具效能、電池續航力、外觀和實惠價格的新選擇,滿足商務與教育客戶等使用者的需求,尤其在混合辦公逐漸成為新常態下,幫助企業透過具備最新科技的現代化裝置推動工作型態轉型,讓員工能夠隨處靈活工作,並擁有絕佳的資安防護。企業用戶及使用者均可透過微軟經銷商及零售通路購買,全新一代 Surface Laptop Go 建議售價新台幣17,788元起。

風格與生產力並存的 Surface Laptop Go ,是微軟迄今最輕盈且經濟實惠的 Surface Laptop ,在時尚輕巧的機身下兼具效能及電池續航力。提供白金(Platinum)、冰藍(Ice Blue) 和砂岩金(Sandstone) 三種顏色可供選擇,重量僅1.11公斤。 Surface Laptop Go 搭載窄邊框的12.4英吋的 PixelSense 觸控式螢幕,並且與 Surface 標準的3:2比例相結合,讓視野發揮到極致,而為讓使用者享受最舒適的打字體驗,搭配精密的大觸控板和鍵程為1.3 mm的全尺寸鍵盤。

為提供最佳的工作效能和續航力,Surface Laptop Go 搭載第10 代Intel Core i5 處理器,提供最高 16GB 記憶體和 256GB 儲存空間,全天候電池續航力可達13 小時 、以及快速充電功能,讓使用者在工作中保持全天的動力。在混合辦公下,IT環境日益複雜, Surface Laptop Go 透過 Windows Hello 指紋辨識開機按鈕進行一鍵式登入,能夠快速、安全地存取 OneDrive 個人資料夾,並透過 Microsoft 365 和雲端資料連結;加上強化的韌體,將從硬體到雲端保護裝置,IT管理人員更可透過 Windows Autopilot ,直接部署員工裝置,簡化管理之成本。

在混合辦公形態下,使用者可透過 Surface Laptop Go 隨時隨地需進行高品質的視訊會議、遠距教學, Surface Laptop Go 內置 720p 高畫質鏡頭和雙重遠場錄音室麥克風,拉近團隊間彼此的距離。此外,搭載卓越的Omnisonic 喇叭和Dolby音效將能夠讓使用者在進行視訊通話、觀看電影或聆聽音樂時提供絕佳的聲音饗宴。 Surface Laptop Go 同時提供 USB-A 和 USB-C連接埠、音訊插孔和 Surface Connect 連接埠。針對需行動工作者、高等教育界, Surface Laptop Go 可順暢執行工作所需的專業軟體及相關應用程式,並且提供隨時的資訊安全防護,更有專業的視、音訊設備滿足會議、教育需求。

