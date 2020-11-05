微軟在今年十月發表Surface全新家族成員 Surface Laptop Go ，台灣微軟今(5)日宣布全新 Surface Laptop Go 正式在台上市，提供兼具效能、電池續航力、外觀和實惠價格的新選擇，滿足商務與教育客戶等使用者的需求，尤其在混合辦公逐漸成為新常態下，幫助企業透過具備最新科技的現代化裝置推動工作型態轉型，讓員工能夠隨處靈活工作，並擁有絕佳的資安防護。企業用戶及使用者均可透過微軟經銷商及零售通路購買，全新一代 Surface Laptop Go 建議售價新台幣17,788元起。

風格與生產力並存的 Surface Laptop Go ，是微軟迄今最輕盈且經濟實惠的 Surface Laptop ，在時尚輕巧的機身下兼具效能及電池續航力。提供白金(Platinum)、冰藍(Ice Blue) 和砂岩金(Sandstone) 三種顏色可供選擇，重量僅1.11公斤。 Surface Laptop Go 搭載窄邊框的12.4英吋的 PixelSense 觸控式螢幕，並且與 Surface 標準的3:2比例相結合，讓視野發揮到極致，而為讓使用者享受最舒適的打字體驗，搭配精密的大觸控板和鍵程為1.3 mm的全尺寸鍵盤。

為提供最佳的工作效能和續航力，Surface Laptop Go 搭載第10 代Intel Core i5 處理器，提供最高 16GB 記憶體和 256GB 儲存空間，全天候電池續航力可達13 小時 、以及快速充電功能，讓使用者在工作中保持全天的動力。在混合辦公下，IT環境日益複雜， Surface Laptop Go 透過 Windows Hello 指紋辨識開機按鈕進行一鍵式登入，能夠快速、安全地存取 OneDrive 個人資料夾，並透過 Microsoft 365 和雲端資料連結；加上強化的韌體，將從硬體到雲端保護裝置，IT管理人員更可透過 Windows Autopilot ，直接部署員工裝置，簡化管理之成本。

在混合辦公形態下，使用者可透過 Surface Laptop Go 隨時隨地需進行高品質的視訊會議、遠距教學， Surface Laptop Go 內置 720p 高畫質鏡頭和雙重遠場錄音室麥克風，拉近團隊間彼此的距離。此外，搭載卓越的Omnisonic 喇叭和Dolby音效將能夠讓使用者在進行視訊通話、觀看電影或聆聽音樂時提供絕佳的聲音饗宴。 Surface Laptop Go 同時提供 USB-A 和 USB-C連接埠、音訊插孔和 Surface Connect 連接埠。針對需行動工作者、高等教育界， Surface Laptop Go 可順暢執行工作所需的專業軟體及相關應用程式，並且提供隨時的資訊安全防護，更有專業的視、音訊設備滿足會議、教育需求。

(科技)