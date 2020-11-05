大陸官方規劃於6日舉辦紀念馬習會五周年相關活動，邱垂正說，其本質就是對台統戰，藉重申一中原則的九二共識，企圖要求我方接受其片面的政治框架。

邱垂正指出，北京當局提出的「習五條」，將九二共識定義為兩岸一中、共謀統一，台灣多數民意已堅定拒絕一國兩制，這是中共方面必須認清的事實，

他表示，蔡總統在國慶談話中已重申，兩岸關係是雙方共同的責任，中共領導人必須勇於承擔，呼籲中共當局，要務實面對現實，改變處理兩岸關係的態度，本於尊重善意、理解的態度，與我方共同討論和平相處之道。

另一方面，2020年美國總統大選各州的開票結果陸續揭曉，民主黨候選人拜登勝出機率大。

美國若政黨輪替，美中關係影響勢將影響兩岸關係。陸委會發言人邱垂正表示，中共對台政策立場不會改變，面對美中情勢以及中共可能的對台作為，我方已預為因應，持續密切注意情勢發展，並妥適應處。

邱垂正說，美國兩黨長期對台友好，大選結果不影響美國對台政策作為，此外，美中關係將維持長期競爭的結構態勢，中共應該也會密切關注相關情勢的發展，並審慎以對。

他又指，中共對台政策立場也不會改變，面對美中情勢的發展，以及中共可能的對台作為，總統已於日前召開國安高層會議，政府相關部會都已經依照總統裁示預為因應準備，持續密切注意情勢發展，並妥適應處。

他表示，陸委會秉持著既定的兩岸政策立場，堅持捍衛國家主權與民主自由，致力於維護台海和平穩定。

(旺報 )