雲林縣口湖鄉一名張姓婦人近日因故辭世，陳姓丈夫一家無力為張婦辦理後事，口湖鄉金湖派出所長蔡瑞彬獲悉後與「廉使夜市慈愛組織會」聯繫，並提供5萬元喪葬費及救助金，協助陳夫一家度過難關。

據了解，陳夫平時以粗工及領取低收入戶補助維生，2名兒子其中1位領有身心障礙手冊，另1名兒子同樣四處打零工，張婦過世後一家人無力協助辦理後事，向口湖鄉成龍村長田志茂尋求協助，田志茂則轉告金湖派出所，希望集結社會資源，幫助陳夫一家度過難關。

廉使夜市慈愛組織會集結眾人捐助的5萬元善款，由理事長陳鴻榮代表交予陳夫，社福團體張榮發基金會社工人員也到陳家訪視，發現其住家屋頂長期嚴重漏水，主動要求協助修繕，近日已鋪上防水漆完成修繕。

蔡瑞彬表示，同仁平時對於轄區內生活困苦民眾、獨居老人都特別留心，金湖派出所副所長陳舜宜第一時間通報社福機構，非常感謝各單位及時伸出援手，發揮愛心幫助地方弱勢。

(中時 )