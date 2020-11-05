苗栗扶輪社與日本多治見市多治見西扶輪社為姐妹社，自1977年起合辦展覽，提供台日學生藝文交流機會，今年苗栗巿扶輪社擴大舉辦台日小學生繪畫書法作品展覽徵選，5日縣長徐耀昌共同啟動徵選，鼓勵學子把握機會。

今年苗栗扶輪社50周年慶將與日本姐妹社多治見西扶輪社，擴大舉辦台日小學生書法繪畫交流作品展覽，針對苗栗市、後龍鎮、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、西湖鄉共36所國小，徵選繪畫、書法作品，優秀作品將輪流在台灣、日本公開展覽，將學生藝術實力推向國際舞台。

苗栗扶輪社社長詹永兆指出，台日小學生繪畫書法作品展已辦理43屆，展出近6000件作品，觀察下來，台灣學生創意力十足，畫作生動活潑，而日本學生作品則較保守規矩，也展現各地文化的不同。

徐耀昌、詹永兆等人5日宣告徵選活動將開跑，徵選作品繪畫以「美好時光」為範疇自由發揮；書法限楷書，以7言絕句為主，將分為繪畫組：國小中年級（3、4年級）、高年級（5、6年級），書法組：國小4、5、6年級，收件日期為10日至30日。

徐耀昌表示，縣府為深耕藝術不遺餘力，每年投入經費札根藝術，感謝苗栗扶輪社舉辦台日小學生繪畫書法作品徵選活動，提供學生展現才華的舞台，培養藝術素養，盼更多民間團體投入，與縣府攜手擴大教育資源。

(中時 )