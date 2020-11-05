大葉大學校園內安全動線上沿途都設置有緊急安全求救鈴，方便學生及時求助。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學學務長洪福源(右一)與總務長汪漢英(左二)向學生介紹緊急安全求救鈴設置與操作。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林分局長謝錫釗（右五）主動率隊，與偵查隊長鐘振邦（左三）帶員警至大葉大學校園及周邊會勘，並與校方討論安全維護事宜。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

長榮大學大馬籍女學生遭擄殺命案後，強化大學校園安全備受各界重視，大葉大學近日與員林分局簽立「維護校園安全約定書」，警政署長陳家欽更親自造訪，肯定學校與警方攜手，強化校園安全的積極作為。

大葉大學為自2015年即推動公車入校，打造全國首創六車共構交通服務系統，每天共276班次交通車，更與員林警分局簽立「維護校園安全約定書」，在校內廣設緊急求救鈴，強化安全動線與安全防護措施。

員林警分局長謝錫釗3日就主動率隊前往校內及周邊會勘，警政署長陳家欽4日至員林分局表揚日前桶屍白骨命案有功員警後，也專程前往拜訪校方，肯定校方警民攜手合作，守護校園安全的積極作為。

大葉大學校長梁卓中說，目前住在校外學生約4000人，透過525接駁車與公車網絡，學生下課後不須走出校門，就能在校內公車站搭乘大眾交通工具，安全、便利地回到校外宿舍，或前往員林、彰化市區，及台中、彰化兩處高鐵站。學校用心創造安全、便利的求學環境，讓學生安心上下學，也讓家長更放心子女在外的安全。

主秘侯雪娟說，除了提供便利的大眾運輸、公車服務，保護校外租屋學生通勤安全，校內也規畫安全動線，從校舍各角落到宿舍沿途，設有緊急安全求救鈴，安全系統與大門警衛、校安中心即時連線，學生遇到任何緊急狀況，只需立即按下求救鈴，就會有人盡速趕到現場給予協助。

學務長洪福源則強調，大葉大學積極建構安全防護措施，校內設有安全動線，照明、監視器、緊急求助裝置等設備，都定期檢測；近日更主動協調警方，加強校園週邊安全巡邏。陳家欽到訪時也肯定校方與警方密切合作，並期許警方巡邏次數的提高、校方加強照明與監視設備，以維校園安全。

(中時 )