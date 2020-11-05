過關！富采投控中國反托拉斯主管機關審查核准 18:402020/11/05 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晶電（2448）、隆達（3698）換股合組富采投控，3日接獲中國反托拉斯主管機關核准之經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書，股份轉換基準日如期訂為民國110年1月6日。 晶電、隆達股票定12月23日為最後交易日，明年1月6日富采投控正式掛牌，晶電、隆達將於同天下市。 而富采投控也已經上傳公開說明書，資本額達68.6億元。 (工商 ) #晶電 #隆達 #富采投控 #反托拉斯 #主管機關 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開發金控新人事 龐德明成為國內金控首位外籍總經理 20:092020/11/04 財經 陸風機搶裝潮 上緯營收連七月創高 04:102020/11/04 證券．權證 美大選熱 14檔法人逆勢連敲 04:102020/11/05 證券．權證 2大原因 主管機關盯上土建融業務 04:102020/11/05 財經要聞 不管誰贏 外資連三日買超台股 04:102020/11/05 財經要聞 權證星光大道－權證買凱基 財富聰明積 新日興 獲利展望正向 04:102020/11/05 證券．權證 富達國際：ESG評級較高企業在2020年市場表現佳 13:412020/11/05 財經 台灣永續基金 規模衝逾兆元 04:102020/11/05 投資理財 獨角獸難馴服 螞蟻成金融祭品 04:102020/11/05 焦點新聞 搭5G與Open RAN浪潮 台達電認購立端9億元私募可轉債 20:292020/11/05 財經 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 要聞 美大選川普GG了？分析家爆華爾街驚人預測 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 川普敗選華為手機復活？ 陸廠撂話將取代 海外稱霸打倒三星 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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