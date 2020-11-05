晶電（2448）、隆達（3698）換股合組富采投控，3日接獲中國反托拉斯主管機關核准之經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書，股份轉換基準日如期訂為民國110年1月6日。

晶電、隆達股票定12月23日為最後交易日，明年1月6日富采投控正式掛牌，晶電、隆達將於同天下市。

而富采投控也已經上傳公開說明書，資本額達68.6億元。

(工商 )