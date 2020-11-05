在連續二個月淨匯出後，外資10月回來了。金管會5日公布，10月底僑外資累計淨匯入金額達1,980.6億美元，等於單月淨匯入20.82億美元（約合新台幣601億元），但陸資10月是淨匯出0.18億元，所以10月廣義外資是淨匯入20.64億美元。

而今年1到10月，外資合計是淨匯出154.559億美元（約合新台幣4,463億元），仍是同期的歷史新高。

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