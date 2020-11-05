回來了！10月外資回頭600億元 18:402020/11/05 工商 彭禎伶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在連續二個月淨匯出後，外資10月回來了。金管會5日公布，10月底僑外資累計淨匯入金額達1,980.6億美元，等於單月淨匯入20.82億美元（約合新台幣601億元），但陸資10月是淨匯出0.18億元，所以10月廣義外資是淨匯入20.64億美元。 而今年1到10月，外資合計是淨匯出154.559億美元（約合新台幣4,463億元），仍是同期的歷史新高。 (工商 ) #淨匯出 #外資 #回來了 #淨匯入 #約合新台幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不悶了！ SOGO周年慶爆買氣首日11億元 14:092020/11/05 生活 《通信網路》全新10月營收登11個月高 外資喊買堅定 11:422020/11/05 財經 《其他電子》雙鴻Q4營運續看強 外資青睞給價至290元 12:492020/11/05 財經 《電腦設備》外資喊買 宏碁明年EPS上看2.31元 10:342020/11/05 財經 《匯市》外資拋匯 台幣再舞4角波浪 10:002020/11/05 財經 《傳產》買氣蓬勃 10月房市風向球飄到今年高點 11:582020/11/05 財經 《電腦設備》致伸10月合併營收65.7億元 今年次高 15:402020/11/05 財經 《半導體》瑞耘H2動能減緩 10月營收雙降 15:402020/11/05 財經 看見金盃亮光了 兄弟聽牌 04:102020/11/05 運動天地 《生醫股》美系外資首納追蹤 大學光喜孜孜 13:072020/11/05 財經 財經熱門新聞 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 川普輸贏都沒差了 明天台股不管漲跌只做1件事 - 財經 拜登快翻盤 太陽能股竟暴殺！美媒爆敗在這裡 - 財經 阿茲海默症有救了 Biogen新藥證療效 股價狂漲44％ - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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