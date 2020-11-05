「書香畫杙」書畫展5日在大里杙文化館開展，書法家洪傳旺（左2）現場揮毫，寫下「書香畫杙」展開序幕，大里區長鄭正忠、當地里長鄭伯其等貴賓也共同參與。（黃國峰攝）

「書香畫杙」書畫展5日在大里杙文化館開展，青年高中、大明高中師生也創作繪本故事書共同展出，其中青年高中學生，捧起大明高中同學的作品，互相觀摩學習。（黃國峰攝）

中市大里區公所5日起在大里杙文化館，舉辦「書香畫杙」書畫展，22位書法家作品林列，各有風格，值得細細觀賞。（黃國峰攝）

中市大里區公所5日起在大里杙文化館，舉辦「書香畫杙」書畫展，大明高中校長吳原榮（右）代表師生參與，與青年高中同學，一起欣賞繪本。（黃國峰攝）

訴說大里杙故事，找到時代的記憶，中市大里區公所5日起在大里杙文化館，舉辦「書香畫杙」書畫展，邀請洪傳旺老師等22位書法家及青年高中、大明高中師生創作繪本故事書共同展出，一同書寫大里杙地方文化。

活動由書法家洪傳旺現場揮毫，寫下「書香畫杙」展開序幕，22位書法家作品林列，各有風格，值得細細觀賞，也邀請青年高中與大明高中師生以繪本創作，將大里的故事，透過故事繪本講述，未來民眾來到大里杙文化館時，可以經由繪本認識大里的在地特色與故事。

參與繪本創作的青年高中廣設科同學周梅菱、吳宜眉表示，先由觀光科同學查歷史、寫文案後再由我們跟據劇情發想畫面偏童趣，經打底稿、進電腦上色時考慮是歷史故事，以土黃色、橘色為主調，發了好幾個月才完成。

大明高中校長吳原榮表示，這是一個很好的機會，讓廣設科同學有學習成果發表的場合，也趁此瞭解大里的歷史文化，同學們的作品也偏向清爽型，上禮拜也舉行發表會頗受好評。

書法家洪傳旺表示，台中市書法協會會員中，大里的書法家佔了約4分之1，且在全國的比賽中也多是佼佼者，因此公所把大里訂為書法家的故鄉，我身為大里人，對書法也耕耘多年，當然也要一起來共襄盛舉。

大里區長鄭正忠表示，每件參展的作品，都深藏著書法家對書法的熱愛與執著，其中有因受傷無法書寫後來痊癒的感動，有因臨摹先賢字帖而與先賢相遇的體悟，有為了思考如何寫好一個字而廢寢忘食的執著。

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(中時 )