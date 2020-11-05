中信兄弟在台灣大賽對戰統一獅拿到3勝1敗聽牌優勢，只差最後1勝就能奪下渴望10年的總冠軍，賽前丘昌榮表示心情平靜，此戰仍以正常調度進行，「這條路上有很多關卡，真的沒這麼容易，但相信球員能夠頂住壓力做到。」

中信兄弟奪冠只差最後一哩路，此戰由洋投羅傑斯先發，他在G1主投8局僅失1分，對統一獅有不錯壓制力，丘昌榮表示投手會正常調度，至於其他洋投是否也會在牛棚全力備戰？丘總則沒有明說，僅表示會順著走，下一場先發也暫時不多想，全力把今天比賽打好。

兄弟隊史近6年5度打進總冠軍賽，丘昌榮執教首年就帶領球隊走到最後一關，丘總也坦言球隊如今多少會有點「近鄉情怯」的感覺，「這關卡本來就是要靠團隊一起努力，不管結果如何都會在生涯留下正面能量，而拿到冠軍當然有不同意義，希望選手能獲得更多經驗。」

而棒球比賽就如生人，路上有很多關卡，「當然希望選手能度過每一關，但真的沒有這麼容易，這是考驗，相信選手們可以頂住壓力，相信他們能做到。」

(中時 )