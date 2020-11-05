iPhone 12、iPhone 12 Pro甫推出便在全球刮起旋風，帶起一波強勁的換機熱潮，然而同一時間，市場也仍有一批對小尺寸或大螢幕情有獨鐘的果粉在磨刀霍霍，欲待第二波iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max強勢來襲搶先入手。伴隨預購時間將至，台灣之星今(5)日也正式公布iPhone 12 mini/12 Pro Max預購方案將與蘋果官網同步於11月6日晚間9點起跑，來回應果粉期待。

延續iPhone 12、iPhone 12 Pro預購期間累積申辦量較前一年同期成長約4成的態勢，台灣之星繼續挑戰資費與手機專案價市場價，提供(1)業界最低蘋果旗艦5G資費門檻，月租$599起：新申辦/攜碼/續約搭配5G資費方案，月租$599起，即可搭配iPhone 12 mini/12 Pro Max，享5G不限速每月30GB，到量享上網輕速吃到飽；月租$799起享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，每MB只要$0.059，每月最高只要加$200，可享5G吃到飽；(2)手機專案價保證市場最低價：攜碼手機優惠搭配月租$1,199，綁約36個月，享5G終身上網吃到飽、iPhone 12 mini 64G專案價萬元有找，再享「手機買貴退差價」保證。

台灣之星iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12mini資費。（台灣之星提供／黃慧雯台北傳真）

分析iPhone 12/12 Pro的實際訂單資料，台灣之星也觀察到其中有7成用戶透過「舊機換新機」方式來降低入手新機的價格，顯見舊換新優惠符合消費者需求，有鑑於此，為佳惠更多果粉，台灣之星也針對新一波iPhone 12 mini/12 Pro Max預購再次啟動挑戰「地表最強換購計劃」：11/6(五)21:00起至11/12(五)23:59止，帶舊機到門市預購iPhone 12 mini/ Pro Max都可參加「地表最強換購計劃」，不限機款皆可進行鑑賞與折抵，除回收價外加碼再折最高$3,000，相當於帶iPhone XS 512GB來申辦月租$999資費方案，綁約36個月，免費換一支iPhone 12 mini 64GB。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「回顧台灣市場4G得以快速普及，iPhone可說是起到了推波助瀾的關鍵作用；如今進入5G，雖然初期網路涵蓋與應用服務尚未完善，但隨著5G手機選擇快速增加、價格愈發親民，『終端設備』仍舊率先成為5G首個到位的要素，尤其伴隨新一代iPhone 12系列支援5G網路的加持，首波iPhone 12/12 Pro就帶來了強勁的5G申辦力道，不僅推動既有用戶續約升級5G，新申辦/攜碼搭配$1,199以上高資費的量能也有顯著提升，相較去年同期成長約19%。迎接第二波iPhone 12 mini/12 Pro Max預購，我們也看好其將能滿足市場對不同尺寸有需求的消費者，預期iPhone 12 Pro Max新色太平洋藍128GB仍將延續前勢成為新一波的銷售主力，推動整體iPhone 12系列業績較去年同期成長32%，同時5G滲透率也可望因此受惠，於年底達成5%目標。」

除前述外，iPhone 12 mini/12 Pro Max預購期間台灣之星也再針對不同族群祭出多重限定優惠：（1）攜碼申辦，手機專案價最高折$6,000；(2)U25學生申辦，加碼送線上購物商城優惠券$500；(3)老客戶續約，可享「年資折扣」，手機專案價最高再折$6,000；(4)T-Club紫金鑽星VIP續約，可獨享「星等折扣」，手機專案價最高再折$6,000，在實體門市續約「星等折扣」或「年資折扣」可擇優使用；在網路門市續約，可享兩項折扣累加，最高再折$12,000。續約月租$999以上資費再享三大尊榮禮遇：(a)熱門規格iPhone 12 Pro Max 256G新色太平洋藍搶先入手(限量)、(b) AirPods Pro半價搶購資格，現省$3,995(限量)，以及(c)實體門市現場續約申辦成功再加購手機保險，回饋台灣之星「買東西購物商城」購物金最高$2,400。

不僅如此，預購成功還可再享加值服務超值回饋，包括綁定電信帳單代收Apple Music 3個月加Apple TV+ 1年免費、搭配指定資費再送國際漫遊7日+加值服務7選1、線上加購手機保險送台灣之星「買東西購物商城」購物金$150；對於想為新機增添配件行頭的消費者也可至「買東西購物商城」選購，無論線上/線下消費都可享最高50%購物金回饋。

(科技)