台灣是手搖飲的王國，根據統計一年可賣出十億杯的手搖飲料！你也是每天至少需要一杯起跳的手搖控嗎？無論是「招牌五桐奶霜」或「紅豆芋圓鮮奶茶」，甚至是24小時都買得到的「鳴光蜜金桔」，這些手搖新面孔都等著大家去喝看看！

▍1.全新手搖品牌「五桐號」

2020年6月剛成立的全新手搖品牌「五桐號」，以充滿特色的古早味手工凍飲在競爭激烈的手搖飲市場中迅速竄紅，不到半年已在全台開出10家分店，招牌的「杏仁凍五桐茶」特調的五桐茶搭配溫潤的手工杏仁凍是秋冬養顏首推；另外，店內爆紅商品「招牌五桐奶霜」，受到美食Youtuber及IG網紅大力推薦，創下單店兩小時五百杯的銷售紀錄，濃厚的奶霜與五桐茶醇厚茶湯達到完美的平衡，是微涼秋冬中的小確幸。為回饋消費者，11月整個月來店消費即享買五送一優惠，邀請手搖控們揪團來喝茶！

左為「杏仁凍五桐茶」，右為「招牌五桐奶霜」。（圖／品牌提供）

▍2.康青龍秋冬限定「茶蘊相思」系列

時令步入立冬，冬季就要來杯幸福療癒的美味！康青龍全新「茶蘊相思」系列，季節限定推出「紅豆芋圓鮮奶茶」、「紅豆粉粿鮮奶茶」與「紅豆鮮奶茶」，以香醇爽口的鮮奶茶為基底，搭上精心燉煮的紅豆，和特製迷你蜜製芋圓、最具台灣味的粉粿，營造Q彈嚼勁，每口都能感受濃韻鮮奶茶香氣。這次的新口味系列是秋冬限定商品，預計販售到到2021年1月中(實際販售狀況以店內公告為主)，熱愛加滿滿配料的手搖控一定要手刀朝聖！

康青龍全新「茶蘊相思」系列以鮮奶茶打底外，特別挑選年熱銷40萬杯茉莉奶綠芋圓中的人氣小芋圓，躍升成新品亮點。（圖／品牌提供）

康青龍限定推出「紅豆芋圓鮮奶茶」、「紅豆粉粿鮮奶茶」與「紅豆鮮奶茶」。（圖／品牌提供）

▍3.24小時都買得到的萬波

萬波的招牌飲品「鳴光蜜金桔」，乘載著創辦人對於親人濃濃的懷念之情，為了讓更多人能夠感受這款飲料背後與眾不同的意義，萬波與福樂聯名合作，在7-ELEVEN推出鳴光蜜金桔的利樂包裝，除了完整還原鳴光蜜金桔的酸甜清爽滋味，也讓更多消費者想喝一杯萬波鳴光蜜金桔的時候，隨時隨地都能夠便利地購買到這款別具意義的商品。

萬波Ｘ福樂鳴光蜜金桔於全台7-ELEVEN開賣。（圖／品牌提供）

(中時新聞網)