中央氣象局今天早上8點半發布閃電海上颱風警報，隨著颱風外圍環流接近台灣，海面風浪也逐漸增強，綠島4日起客輪和貨輪全部停航，由於物資無法運補，超商食品被掃光，貨架上更是空空盪盪。

受輕颱閃電影響，迎風面的台東地區，5日早上作業船隻紛紛進港避風防颱，離島客貨也都航班停駛，綠島4日起客輪和貨輪全部停航，預計要到7日，視風浪狀況才能復航，島上目前沒有遊客。

不過，綠島鄉民擔心接下來幾天，物資無法運補，因此，家家戶戶都盡量採購物品，超商主要是加熱食品，麵食和飲品類食物，都被一掃而空，島上沿岸風浪轉大趨勢，長浪不斷，街道少了遊客也都顯得很冷清。

海巡署第一三岸巡隊人員今天也對蘭嶼、綠島及東部海岸人群易聚集或從事觀浪戲水熱門區域如三仙台、金樽海灘、海濱公園、加路蘭休息區、小野柳、曙光公園等處加強對民眾實施柔性勸導工作，以保障民眾生命財產安全。

(中時 )