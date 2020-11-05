統一獅在台灣大賽先取得1勝後，卻連吞3敗，陷入背水一戰的淘汰邊緣，總教練林岳平對此坦然面對，「就是跟富邦那場一樣，十月中旬時就有這樣的處境，現在來到最後關卡，更應該坦然面對。」

統一在下半季補賽周首戰先敗給富邦悍將，陷入落後劣勢，但23日他們挺住輸球就遭淘汰、無緣季後賽的壓力，將戰線延長至台南，例行賽最後一戰再擊敗中信兄弟，搶下另一張台灣大賽門票。

但統一在前4戰打完陷入1比3的淘汰邊緣，面對「Win or go home」的情況，「餅總」認為就是坦然面對。

「那時輸了我們是整季沒了，但現在已經到最後關卡，ok啦！」林岳平說道，「富邦那場是輸了整季努力都沒了，但現在已是賽季最後賽事，上次已經這樣子了，今天更應該要坦然面對，也一直期待選手有以往例行賽好的一面能夠再出現。」

這次雙方陣中都有不少年輕球員，但相較於兄弟20歲小將江坤宇、19歲的岳政華在攻守兩端都有亮眼表現，本季表現亮眼的「外野三帥」在總冠軍戰卻沒有發揮。

林岳平說：「對方是投、打、守3部分都有掌握住，但我們投手普普、守備正常，但打擊比較低迷，又被對方守備化解，也造成現在戰局的差異性。

(中時 )