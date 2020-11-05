台東區農業改良場歷經10年，利用鳳梨釋迦與大目釋迦雜交，經過1000次以上交叉選育的新品種「綠寶釋迦」，具有抗寒耐熱優點，產期提早2個月，內外銷均宜，可提升釋迦經濟價值，5日由農改場技轉授予台東縣政府農產公司。

台東區農改場場長陳信言表示，該場從2007年開始進行鳳梨釋與大目釋迦的雜交，到2018年才取得品種權，產期可從9月到隔年4月；他 說，台東去年釋迦外銷量1萬7355公噸，今年1到9月也有1萬多公噸，有了綠寶，產期提早2個月，將可提升釋迦經濟價值。

負責選育的台東農改場斑鳩分場長盧柏松說明，近年天氣越來越熱，「綠寶釋迦」比大目種耐低溫，比鳳梨釋迦耐高溫，降低了釋迦易受溫度影響裂果或落果的比率，減少農民損失；此外，綠寶果實大、外觀鮮麗又較耐貯運，未來可望成為外銷新選擇。

縣長饒慶鈴表示，台東鳳梨釋迦產期多在12月，若提早採收容易發生裂果，影響外銷品質，農改場因應氣候變遷，培育出新品種「綠寶」，比較不會有裂果情況。

她說，農改場將逼近10年的研發心血，授權予台東縣政府農產公司，希望成為良好的示範效果，不僅提早釋迦產期，也讓民眾有更多的選擇，創造農民的最大利益。

(中時 )