林先生腳底第3第4腳趾與腳掌之間，有個像小石頭般硬硬的東西，用力壓就疼痛，醫師研判為「莫頓神經瘤」。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名貨運司機45歲林先生經常左腳底痛，原以為是長雞眼不以為然，隨著日子過去，疼痛感越來越強烈，就醫檢查才得知是「莫頓神經瘤」，必須切除。門諾醫院骨科醫師蔡傳恩指出，該神經瘤就像石頭長在腳底，若不治療會更加疼痛，呼籲民眾平時穿鞋的鞋底勿過硬，或長時間穿高跟鞋等，養成正確穿鞋習慣，以免挨刀治療。

蔡傳恩說，林先生因工作，長期穿硬底鞋久站及搬重物，腳趾神經受到腳趾根部壓迫，導致腳底疼痛、發麻；經觸診發現，他腳底第3第4腳趾與腳掌之間，有個像小石頭般硬硬的東西，用力壓就疼痛，研判為「莫頓神經瘤」。

「莫頓神經瘤並不是真的神經腫瘤」，蔡傳恩指出，主要是因腳掌骨韌帶長期受鞋子過度擠壓和衝擊，導致發炎甚至壓迫到神經，造成血管變化、神經內皮水腫及神經旁纖維化等，在腳趾與腳掌間產生如小石頭般的腫塊。

蔡傳恩表示，莫頓神經瘤症狀包括腳部刺痛或灼痛，如果不積極處理，時間久了疼痛會更加劇烈。建議患者不要穿鞋底過硬的鞋子，盡量少穿高跟及尖頭鞋，可使用鞋墊減壓，或吃藥注射治療，如果無法改善，就會透過超音波檢查病灶狀況再進行手術。

他也提醒民眾，長時間站立或跳躍等動作，都可能會傷害足部，若出現任何症狀時，應盡早就醫檢查與治療，才能避免影響生活。

(中時 )