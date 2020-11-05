馬國女大生遇害事件延燒，台南市政府警察局第一分局分局長鄭榮崑4日親自率副分局長等重要幹部，要求所轄各派出所維護轄內安寧，絕不容許治安破口。

第一分局結合台南市東區各國小、國中、高中（職）及大專院校等23所學校暨區公所、社區守望相助隊，於4日辦理校園安全強化工作會議，再次檢視並研議強化校園安全維護及環境安全檢測。

鄭榮崑強調，民眾對於社會治安及安全生活的殷切期盼，警方責無旁貸，維護轄區治安更是警察的使命。目前除與學校共同配合，檢視校園內及學校周遭環境安全，強化警察局跟校園的聯防系統，也邀請成功大學分享「護送天使專案」作法，提供各校作為校園安全規畫參考。

除此之外，也與社區守望相助隊合作，加強社區巡守避免犯罪，透過警民協力合作，共同維護社區居民與學生上、放學安全，對於維護轄內治安絕不退讓。同時，分局與校方及守望相助隊亦建立「校安聯盟」LINE群組，三方緊密聯繫，回報轄內治安狀況。

第一分局表示，有信心也有能力讓民眾安居生活，分局長也承諾會參考每一次治安調查及校安會議結果，並虛心檢討，調整各項策略、積極研擬對策，以回應民眾對警方及轄內治安維護的期待。

(中時 )