果粉期待已久，蘋果iPhone 12系列另外兩款新機iPhone 12 mini／iPhone 12 Pro Max即將接棒亮相。台灣大哥大今（5）日宣布，將從11月6日晚間9時起於實體門市、網路門市、電商平台momo購物網和myfone購物在內的全通路開放iPhone 12 mini／12 Pro Max預購，並與官方同步，11月13日正式開賣。為了讓果粉更輕鬆購機，台灣大再祭0元專案，搭配5G指定資費，iPhone 12 mini／12 Pro Max享0元購機，預購最高更可再送8,000元 momo幣，搭配台灣大「全民舊機換新機」方案，最高再折抵22,600元，勢必再掀換機熱潮。

蘋果iPhone 12／12 Pro在10月中開賣後買氣強強滾，這次接棒登場的iPhone 12 mini／12 Pro Max同樣別具特色，其中iPhone 12 mini配備5.4吋Super Retina XDR螢幕、1200萬畫素雙鏡頭及1200萬畫素前鏡頭，適合喜歡單手掌握手機的消費者；iPhone 12 Pro Max則是配備iPhone史上最大的6.7吋螢幕，不論玩遊戲或追劇都相當過癮，相機則再增加LiDAR光學雷達掃描儀，拍照功能更強悍。iPhone 12 mini共有黑、白、綠、藍、(PRODUCT)RED等5種顏色；iPhone 12 Pro Max則有金色、銀色、石墨色，以及「太平洋藍」。

台灣大哥大iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max資費。（台灣大哥大提供／黃慧雯台北傳真）

針對資費方案，台灣大表示，搭配1,399元資費綁約48個月，iPhone 12 mini(128G)能0元帶回家；iPhone 12 Pro Max(128G)與(256G)則是搭1,899元資費，綁約48個月，手機同樣0元入手，VIP用戶續約可享有最高省$5,000優惠，針對租期5年以上老客戶，12月15日前申辦指定專案，享有限時優惠升級VIP。網路及實體門市預購用戶僅需先繳3,000元，即可登記限量預購，於12月15日前申辦指定機款及5G專案，再送最高momo幣8,000元。

台灣大推出的「全民舊機換新機」方案，以iPhone 11 PRO MAX 512GB為例，最高可折抵22,600元，買新機或配件都可使用。另外，新款iPhone12系列搭配「新復原者預繳24個月回饋專案」，可享18%回饋電信帳單金額，再贈送乙組免費電池更換，以37,900元的iPhone 12 Pro Max(128G)為例，申辦36期保險案，現場預繳24個月保費(8592元)，最高將回饋1600元，並分兩期折抵帳單。

另外，11月底前到直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元，最高滿5,000元現折500元。另外，達人手工包膜服務享滿千折百促銷活動 (不含代貼螢幕保護貼)，採單次計算。

myfone購物同步6日晚間9點起開放預購iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max預購，至11月12日預購期間刷卡享最高10,000回饋，購買指定配件享2.5折優惠；舊機回收換新最高回饋$3,000。消費滿件還可以抽1元帶走iRobot掃地機器人、Apple Watch等萬元好禮。

(科技)