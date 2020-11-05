台灣明年元月將開放含萊劑美豬進口，針對台中、台北市自治條例另訂萊劑豬零檢出，柯文哲還多次摃上中央；農委會主委陳吉仲5日受訪時說，國內消費者一年吃掉美牛3公斤都含有萊劑，美國豬肉含萊劑不到0.6公斤，質疑「只規範到豬，沒規範到牛，這是屬於食安的議題嗎？」最重要是讓消費者知道產品來源能夠做選擇。

立法院經濟委員會5日考察「台中市果菜批發市場及大安肉品市場發展與建設規劃概況」，召集委員楊瓊瓔邀請農委會主委陳吉仲及農糧署、畜牧處等官員，在台中市果菜批發市場召開座談會；針對台中市果菜批發市場及大安肉品市場發展與建設規劃研商解決方案。

就台中、台北市自治條例另訂萊劑豬零檢出。陳吉仲說，我們要跟所有地方政府為食品安全及整個畜牧業，共同努力目標不會改變，都是要確保消費者食品安全；有關自治條例部份，行政院會統一處理；以「台北市食品安全自治條例」為例，只規範豬肉及豬製品不得有萊劑檢出，那牛呢？

陳吉仲指出，如果美豬、美牛都要規範，去年美牛相關進口超過6萬4000公噸，占整個國內市場占有率近五成；提供美牛的所有餐飲業，包括牛排館、牛肉麵店等後續怎麼經營？充滿許多矛盾。

針對萊豬進校園，陳吉仲說，防範了萊克多巴胺，但還是有抗生素、農業等多種用藥，所以中央將補助從3.5元提升至6元，讓3600多所學校全面使用國產豬肉；幾年前中央推行4章1Q，台中就是率先響應的地方政府，相信未來覆蓋率也更將提高，創造雙贏局面。

外界質疑校園採購加工品，在不修法下如何去規範？陳吉仲強調，政府目前最重要工作就是做好清楚標示，包括豬肉與加工品都要標示產地來源國，等同於用其他國外的豬肉就拿不到6元補助，亦違反午餐招標的相關要點，因此「進口豬不會進到校園」，全國3600多所學校全部使用國產食材。

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(中時 )