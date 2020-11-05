「國道1號永康交流道聯絡道」5標工程，台南市政府已完成北外環至東和橋最後1標的發包作業，全線中正北路至國道8號工程，都已陸續進場施工中，預計2023年全部完工通車。

南市府工務局表示，國道1號永康交流道聯絡道工程由中正北路至國道8號總長約5.57公里，工程總經費約30億元，全線完工後，將可連結永康交流道跨鹽水溪接至國道8號，以及新設匝道與北外環快速道路連結，有助打通安南區至永康交流道交通瓶頸，建構完善道路系統。

最後1標北外環至東和橋段工程全長為1565公尺，道路由原路寬20公尺拓寬至40公尺，東和橋除拓寬外，亦配合提升梁底高程及減少落墩，以改善排水通洪能力，防範水患，工程經費2億6627萬元，預計11月底開工。

南市工務局表示，國道一號永康交流道聯絡道工程沿線重大建設眾多，鄰近也有其他工程施工、管線設施遷移等各項施工界面整合，因此，黃偉哲已要求維持道路交通，該局將會積極協調相關單位，減少施工對地方民眾帶來的生活影響，力求工程如質如期完工，帶動地方建設。

(中時 )