小貨車自撞冒煙 男駕駛意識不清 18:592020/11/05 中時 黃國峰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃男駕駛小貨車，自撞路旁電線桿，並冒出陣陣煙霧，黃男還受困車內，消防人員已破壞車體後將意識不清的黃男救出。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中市一名35歲黃姓男子，5日下午1點多駕駛小貨車，行經中市大里樹王路時，不明原因自撞路旁電線桿，車頭整個撞爛，並冒出陣陣煙霧，黃男還受困車內，消防人員破壞車體後將意識不清的黃男救出，經送醫檢查無生命危險，詳細肇事原因仍須警方調查中。 (中時 ) #小貨車 #原因 #意識 #人員 #車體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林俊傑屢遭質疑「戴假髮」 爆氣一舉動粉絲哭笑不得 16:372020/11/05 娛樂 男與高齡母吃完午飯 上樓留4字舉槍輕生 14:162020/11/05 社會 超車挑釁公路上演追逐秀 3煞不爽砸車遭警逮 13:582020/11/05 社會 王彩樺曬大女兒美照 驚艷飄仙氣「側臉激似最美港姐」 12:312020/11/05 娛樂 76歲翁咳嗽誤認感冒 就醫檢查驚為肺癌 17:532020/11/05 健康 動力火車妝髮2hrs露臉MV僅10秒 04:102020/11/05 娛樂新聞 LUXGEN URX 7人座樂活款 百萬有找再送大電視 04:102020/11/05 時尚消費 不只百萬有找 買納智捷7人座加碼送70吋電視 15:182020/11/05 財經 苗栗男子酒駕肇事撞毀5汽機車 一度肇逃被捕 15:112020/11/05 社會 反中抹黑勤造勢 川普催出選票 04:102020/11/05 國際大事 社會熱門新聞 兒獲5000萬房產變臉 傷心老翁臨終前1招遺產給孝順女 - 社會 24歲女蹲坐中壢車站旁乞討 父嘆：不是第一次 - 社會 百億總裁莊周文落網 13豪車市價近3億遭扣 - 社會 火燒腳底！華裔女遭私刑爆打 滿地鮮血影片曝光 - 社會 新竹女科學家卵巢長瘤 開刀竟成植物人！兩醫生疏失須賠2千萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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