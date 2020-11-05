中市一名35歲黃姓男子，5日下午1點多駕駛小貨車，行經中市大里樹王路時，不明原因自撞路旁電線桿，車頭整個撞爛，並冒出陣陣煙霧，黃男還受困車內，消防人員破壞車體後將意識不清的黃男救出，經送醫檢查無生命危險，詳細肇事原因仍須警方調查中。

(中時 )