華為品牌首度舉行年度最狂盛典，回饋花粉支持，由品牌體驗店、3C通路到四大電商官方旗艦館，全通路進行優惠活動，提供消費者優惠價格！此外，品牌攜手台灣資訊通路業者燦坤，結合雙方資源，於11/6(五)-11/12(四)燦坤會員特典活動中，共推出九款熱門商品限時降價回饋，包含美型筆電HUAWEI MateBook D14降價4,000元、D15降價2,000元，HUAWEI MateBook D14及D15活動優惠價只要NTD 19,990；HUAWEI FreeBuds 3i降噪耳機更下殺57折，活動優惠價只要NTD 1,990；九款熱門商品活動期間，買再送多項實用贈品！

華為今年度雙11的通路活動優惠-華為品牌體驗店11/11~11/22台北三創/文心秀泰/高雄夢時代旗艦館限定活動燦坤。（華為提供／黃慧雯台北傳真）

華為今年度雙11的通路活動優惠-11/1~11/30全台華為品牌體驗店活動優惠專區。（華為提供／黃慧雯台北傳真）

華為今年度雙11的通路活動優惠-燦坤。（華為提供／黃慧雯台北傳真）

華為今年度雙11的通路活動優惠-順發3C通路。（華為提供／黃慧雯台北傳真）

華為今年度雙11的通路活動優惠-PChome/MOMO/Yahoo!/蝦皮四大電商華為品牌旗艦館。（華為提供／黃慧雯台北傳真）

華為品牌體驗店更推出了年度最狂旗艦館期間限定活動，包括：HUAWEI MateBook X Pro買1送2豪華禮、1.1折排隊會、1+1組合驚喜價等超殺優惠。此外，即日起至11/30(一)，於全台華為品牌體驗店購買HUAWEI FreeBuds Pro、HUAWEI WATCH GT 2 Pro再現折500元及1000元！PChome、MOMO、Yahoo!、蝦皮四大電商華為品牌旗艦館及順發3C通路也同步推出限時優惠，歡迎消費者把握最佳時機，為自己添購3C行頭！

(科技)