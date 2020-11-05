美國目前各州陸續揭曉開票結果，並暫時由民主黨候選人拜登領先川普，僅差6張選舉人票就能成功入主白宮，這股緊張氣氛也成為全台討論話題。對此，律師葉慶元在臉書預測拜登最終選舉人票數，「拜登應可以290票勝選」。

葉慶元今(5日)在臉書用「緊張刺激」形容美國大選，他說，一度拜登落後超過12%的賓州，已經追到2.6%，只差16萬了！賓州原本開出500萬票（71%，川普領先70萬），今天開到630萬票（89%，川普只領先16萬），以通訊選票來看，每多開1%，拜登就會追回3萬票（18%=54萬票）。

葉慶元提到，而通訊選票還有11%未開，以此趨勢，賓州應會翻轉（拜登贏17萬票）。最後，他也直言，以目前的趨勢，拜登應可拿下內華達州，那麼不需要賓州也可過270選舉人票當選門檻。

貼文曝光後，引起許多網友關注，有網友留言寫下，「但是拜登在亞歷桑納的領先並不很穩固，所以賓州最好還是要拿下」、「亞歷桑那還有幾十萬沒開，川普拼再翻轉，要小心」，不過，也有網友認為「恐怕最後會是川普險勝了」。

(中時新聞網)