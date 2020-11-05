龍華科大觀休系學子在手沖咖啡及飲品雕花表現優異。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市2020第四屆國際青年創意美學競賽成績揭曉，龍華科技大學在觀光休閒系老師鍾涓涓及林奕慬指導下，勇奪葡萄酒sommelier品評技能（動態組）及國際禮賓親善大使動態組雙料冠軍，並在手沖咖啡動態B組及3D立體飲品雕花動態C組等項目，共奪下3金6銀6銅4佳作，師生表現驚艷全場。

桃園市第二專長發展協會主辦的2020第4屆國際青年創意美學競賽暨交流發表會，賽事有美容美髮、工藝妝飾、餐飲烘焙等類別，超過20所高中職、大專院校、社會青年、近2000名選手同場競技。

鍾涓涓指導學生阮玉昕，獲葡萄酒sommelier品評技能（動態組）金牌；同系李英慈、陳紫褕及李家慈各獲得1面銀牌；金文韻及李曉薇等獲銅牌；藍以潔、郭佳欣、陳玥蓁及陳右瑄等4位學生則獲得佳作肯定。林奕慬及鍾涓涓也在葡萄酒sommelier品評技能中，與專業人士同場較勁，榮獲社會組金牌及銀牌。

在國際禮賓親善大使動態組項目，由觀休系劉佳穎以優雅的旗袍舞蹈才藝及敏捷的機智回答，沉穩大方，榮獲冠軍殊榮；原住民學生潘嘉妤以泰雅族歌曲吉他自彈自唱，獲得最佳才藝獎；邱致馨則以魔術幻影獲得最佳人氣獎。

而在手沖咖啡競賽項目，觀休系蔡季珉選用肯亞瑪莎戰士當自選豆，以專業熟練技法及沉穩抗壓表現榮獲銀牌。林奕慬老師指導越生阮文上，也以優異成績獲得銀牌；越生黎青及黃伯威各獲銅牌肯定。在3D立體飲品雕花動態C組，觀休系楊雅晴及王若綺分別以櫻桃小丸子及貴賓狗造型，雙雙獲銅牌佳績。

林奕慬說，現代人在喝咖啡時，除講究口感與味道外，立體雕花造型的咖啡更在近年蔚為風尚，為飲料增添豐富性與趣味性，但是3D立體雕花製作技巧難度也相當高，必須克服緊張感才可穩定發揮，楊雅晴及王若綺，平時利用課餘時間密集投入立體咖啡雕花訓練及不斷練習，是此次奪獎致勝重要關鍵。

龍華科大校長葛自祥指出，一技在手，終生受用無窮，學校提供充足資源與學習平台，積極鼓勵同學參與各類競賽，觀摩競技互相切磋，以激發個人實力並展現專業自信。對於龍華選手專業穩定表現，國際裁判一致給予高度評價，本次獲獎不僅印證龍華學子專業技能，更藉由參賽累積豐富經驗，為未來職涯發展，奠定扎實穩固的根基。

(中時 )