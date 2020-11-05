美國總統大選已進入最終角力階段，亞歷桑納州與賓州成為現任總統川普最後一搏的機會。根據《拉斯穆森報告》最新民調顯示，最終無論誰入主白宮，過半數的選民都認為可能發生暴力抗爭活動；只不過相較於拜登獲勝，川普連任恐在社會激盪更多激烈的反映。

調查顯示，如果川普成功連任，約67%的選民認為可能會發生暴力抗議，36%的民眾則認為「非常有可能」發生。相較之下，如果由民主黨候選人拜登入主白宮，則有52%的人認為可能發生暴力抗爭，而只有28%的人認為「非常可能發生」。

針對美國面臨的重大議題，27%的民眾認為川普與拜登支持者可在這些重大議題上找到交集點，而僅有8%的民眾認為雙方粉絲「很可能」找到交集點。

此外，高達68%的人認為雙方在重大議題上難以找到共同點，約31%的人認為「完全不可能」有共同點。

這份民調凸顯川粉跟拜粉南轅北轍的特質。約24%的白人認為兩大陣營的粉絲能找到共同點，約32%的非裔民眾認為川粉與拜粉有共同點，而約34%的少數族群認為彼此有交集點。

研究更指出，隨著選民的年齡愈長，雙方覓得共同性的可能也愈小；即使是40歲以下的人，多數受訪民眾也認為難以找到共同點。不過，3大族群都認為川普的連任將比拜登更可能引發暴力活動。

從政黨傾向分析對暴力的預測性來看，民主黨支持者認為誰當選都可能導致抗爭；共和黨和無黨派人士則認為，對川普勝選不滿的人比較可能發生暴動。

(中時新聞網)