中信兄弟守備中線啟用年輕球員，二壘岳東華25歲、游擊手江坤宇20歲，中外野手岳政華更年僅19歲，新生代多次在高張力的總冠軍賽展現美技、為球隊守下分數，談到這批守備功力不錯的新生代，首席教練陳江和開玩笑表示他們只能排第二，「因為第一名還是我！」

守備穩定是今年兄弟在台灣大賽壓制統一獅重要關鍵之一，多次獅隊打者敲出紮實一擊，兄弟野手不僅能攔下來，還能製造出局數，多次為投手守下分數、化解危機。陳江和球員時期是球隊主力二壘手，有「守備教科書」美名，他表示守備發揮得當的確很關鍵。

「這次總冠軍賽我設定用守備來贏球，總冠軍不好打，但守備更難守，所以更注重每一球和平常基本功。」岳東華與江坤宇兩人是總冠軍固定先發二、游，讓球迷想到陳江和與王勝偉「黃金二游」後繼有人，不過陳江和開玩笑透露，「他們二游只是第二名，第一名還是我，因為我問阿坤總冠軍賽要跟誰配，他說想要跟我搭配。」陳江和笑說如果有機會也希望能和江坤宇搭配看看，「20歲能這樣真的不簡單。」

陳江和擔任球員時期也多次打進總冠軍賽，不過他說當教練後反而比球員更緊張，「我打總冠軍這麼多次只有09年緊張，之後都沒有在緊張的，反而當教練第一場、還有現在打進總冠軍賽很緊張。」陳江和表示當選手時知道如何調整自己，但當教練後場上結果不一定和預期的一樣，所以緊張在所難免，但也告訴球員，「成功大家開心、失敗教練扛。」

賽前陳江和簡單和球員喊話，「總冠軍就是要拿到4勝才是贏家，其他講太多也沒用，我在場邊也會適時提醒大家，得分要開心可以很歡樂，但該守備、該攻擊還是要做好。」

(中時 )