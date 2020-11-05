南山人壽今年9月間，發起為台東基督教醫院募車活動，原本預計募集1台車，業務員自發性捐款踴躍，引發熱烈迴響，短短半個月內捐款超乎預期，一共募得兩台車，分別投入長照2.0站點長輩的交通接送服務之用。

為強化偏鄉長照服務，南山人壽也主動出擊，由業務團隊捐贈並發動業務同仁募款，順利募得款項購車，替老人家解決學習、社交、生活、醫療等問題。

副總經理林宜孝表示，在募車過程中，因為業務員捐款太過踴躍，就連沒參加此次旅遊行程的員聽聞車輛將用於解決台東偏鄉長輩的交通問題，紛紛慷慨解囊讓愛「1＋1」。

捐贈儀式上，南山人壽由林宜孝、募款業務代表長榮通訊處經理陳文漢等代表捐贈，東基醫療財團法人執行長呂信雄代表接受，雙方一同為停在東基戶外廣場的兩台車掀開象徵喜氣的紅布，宣告車輛正式投入服務。

兩台受贈車輛即日起作為東基的「長照2.0社區巡迴服務車」、「社區關懷服務車」之用。

另外，南山人壽慈善基金會從2007年起，對「東基公益」的關注不曾停歇，陸續支持迦南銀髮生活福祉中心、弱勢獨居老人送餐、獨老歲末關懷活動、經濟弱勢病人的醫療貧困基金等。

(中時 )