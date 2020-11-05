冬天來臨，是病毒好發時期，林口長庚醫院結合中西醫，提醒家長除了「均衡飲食、充足睡眠、規律運動」，也可以利用中藥藥浴提升孩子抵抗力，對家長來說，還可以減輕餵藥辛勞。

院方說，1名3歲患者淇淇從小就有過敏體質，常常感冒外，還很抗拒吃藥。每次生病咳嗽嘔吐，爸媽卻無法餵藥。爸媽擔心淇淇抵抗力不好，求助中醫發現可以透過藥浴改善，每周泡1、2次，發現淇淇健康不少，也比較少看醫師。

林口長庚醫院中醫婦兒科郭順利表示，孩童容易抗拒吃藥，就算是醫師已經讓藥物口感較佳，但父母仍不一定餵得了藥。若遇到這種兒童患者，藥浴可以發揮作用，利用藥物發汗，幫助小兒散熱及恢復，除了減輕爸媽餵藥辛苦，還可以提升小兒免疫力、治療疾病。

郭順利說，若是風寒感冒，建議使用溫性藥物，荊芥、防風、藿香，若是風熱感冒，則可以使用涼性藥物，包含黃芩、薄荷、魚腥草等。他也建議，5至6歲兒童因為身體不大，可以用藥浴方式，溫度則建議攝氏37度至40度，視當時氣溫決定。若是治療使用，每天1至2次，若是預防，則可以1周一次。若6歲以上兒童，則可以用泡腳或者局部溼敷。

林口長庚醫院兒科部副部長朱世明說，均衡飲食、充足睡眠、規律運動是提升免疫力的基本概念，但需要徹底落實執行，家長更不能因為工作忙碌，忽略準時和孩子用餐的習慣，甚至趕時間就買速食。

(中時 )