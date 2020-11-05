19歲陳姓女子去年8月間不滿徐姓男友分手後與王姓前女友復合，便在社群軟體Instagram限時動態貼出徐與王的合照，並在照片上稱「無縫接起來前女友幹起來」等字，一審被依公然侮辱罪判7000元罰金，但陳上訴後，二審法官認為陳剛經歷過前男友背叛，縱使言語使用較不堪，也無法認定這句話帶有貶義，因此撤銷原判決，改判陳無罪。

陳發文後，被王女提告，一審認為陳在IG頁面刊登徐和王臉部照片和文字內容，明顯含有輕蔑、嘲弄王女的意思，但考量陳是學生，且沒有任何犯罪紀錄，因此依公然侮辱罪判處7000元罰金，得易服勞役7日，陳不服上訴。

二審判決書指，陳女以「無縫接起來前女友幹起來」公告徐與自己分手後立刻與王女復合，開始約會且可能有性行為，無法認定帶有任何的貶義，且張貼的限時動態是針對徐男，文字也是以徐男為主詞，無法確定有侮辱王女的犯意。

法官認為，陳為宣洩情緒，用詞較不堪，但也只是品味水準比較低的問題，若要以此文字內容以公然侮辱罪對陳處罰，恐會讓憲法對言論自由的保障淪為空談，因此撤銷原判決，改判陳女無罪。

(中時 )