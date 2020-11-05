台北文華東方酒店將於12月1日重新開放住房服務，並特地打造2項超值住房專案獻客，明（6日）起正式開放預訂。一是針對國人平日推出「與扇有約」一泊二食限時優惠，11月6日至11月20日於酒店官網訂房，即可享每晚8888元起的優惠房價，每日限量供應；另一項是針對一般大眾推出不限資格、不限平假日即可入住的「扇饗之旅」住房專案，每晚9800元起，除了包含早餐，更加贈3000元餐飲折抵金，讓房客以超值價格享受館內極致設施，以及文華東方酒店集團金扇子的傳奇式經典服務。

台北文華東方酒店面對敦化北路樹海，坐擁綠意盎然的住宿景觀。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店推出「與扇有約」及「扇饗之旅」2項住房專案，「與扇有約」是專為國人設計的1泊2食限時專屬優惠，只要是中華民國國民身分證或外僑居留證持有者於11月6日起至11月20日間直接於酒店官網預訂，便能享每晚8888元起的超值價，每日限量供應，可選擇於12月1日起至明年1月31日間的平日入住，除了附贈每日雙人豐盛早餐，更招待住客到米其林1星「雅閣」中餐廳大啖特製雙人晚間套餐，另外還有The Spa芳療療程7折、免費享用房内迷你吧1次等禮遇。（平日定義為周日至週四；部分特定日期不適用）

最值得一提的是，「與扇有約」的住客可以在連續3年獲得米其林一星殊榮的「雅閣」中餐廳享受每位價值2880元的7道式晚間套餐，每一道都是雅閣經典佳餚，例如:「蜜汁叉燒」、「避風塘蝦球」以及「蔥香海斑柳」等。

台北文華東方酒店重啟客房服務，讓期待已久的賓客重享典雅的住房設施與服務。（台北文華東方酒店提供）

雅閣的功夫菜「蔥香海斑柳」。（台北文華東方酒店提供）

酒店也針對一般大眾推出不限資格、不限平假日皆可入住的「扇饗之旅」超值住房專案，每晚9800元起，可於12月1日至明年2月10日入住，享雙人早餐外，更加贈3000元的館內餐飲折抵優惠，適用於米其林1星「雅閣」中餐廳、米其林餐盤推薦「Bencotto」義大利餐廳、「青隅」、「M.O. Bar」及「文華餅房」。

深受名媛時尚圈喜愛的「青隅」下午茶餐廳將於12月2日起，每周三至周日再次開放，提供各式精緻糕點及精選歐洲與中國茗茶，隨著聖誕節到來，「青隅」以節慶為主題的下午茶是台北文華東方一年一度的盛會，也是饕客不可錯過的午後饗宴；「M.O. Bar」承襲1920年代裝飾藝術風格，一系列經典和創意雞尾酒特調、頂級香檳和葡萄酒，更於每晚5至9點推出「輕盈雞尾酒Bubble&Tini」Happy Hour 無限暢飲。住台北文華東方、享受各式餐飲美食，的確是品味人生，寵愛自己的一趟極致之旅。

台北文華東方酒店館內屢獲國際獎項的芳療中心，讓賓客體驗身心靈全然放鬆療癒的享受。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店開幕迄今，深得國際級藝人青睞，瑪丹娜、湯姆克魯斯、威爾史密斯等人都是座上賓，國際導演李安也曾以此為家，名人光環認證了酒店的高品質，而酒店也屢獲國際獎項肯定，包含全台唯一蟬聯4年榮獲酒店界「奧斯卡」之稱的《富比士旅遊指南》五星最高殊榮、國際旅遊界最具權威的康泰納仕《旅遊者雜誌》2020年讀者票選「亞洲前20名頂尖酒店」、《2020米其林指南》酒店評鑑類別「5棟紅房」的最高等級，也是全台北唯一獲此最高評價的酒店。（以上房價皆須另加15.5%之服務費與稅金）

【台北文華東方酒店】

電話：02-2715-6888

官網：www.mandarinoriental.com/taipei/

地址：台北市敦化北路158號。

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