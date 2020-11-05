教育改革驅動整個國家的教育發展，許多國家認為教改就該讓孩子在學習中領略生活知識，而不是靠硬背死記。不過清華大學榮譽教授李家同近日卻揭露國小六年級數學題的「神奇算法」，批教科書的解法過於僵化，這樣如何符合教改所提倡的「快樂學習」？

長期關心教育的李家同今（5）於臉書上表示，教改有一個口號叫做「快樂學習」，可是很多孩子在小學的時候就很不快樂，尤其是數學。並以一道數學題舉例，「阿姨現在44歲，小美現在16歲，請問幾年前阿姨的年齡是小美的5倍？」李家同表示，自己看到這道題，第一個想法就是必須用「代數」來解，但小學教科書的解法卻是，「44-16=28；28÷(5-1)=7；16-7=9」答案就是9年以前。

李家同對這解法百思不得其解，認為根本是數學家在賣弄他們的能力，實在非常不應該。他指出，「小六的孩子根本不懂教科書上的做法，他們只好將做法背起來，變成一種SOP。」但用背的數學，絕對不對。

李家同提到，認識一位大學教授帶小六兒子碰到同樣數學題時，因為完全不懂教科書作法，就索性教會他代數，也順便教了二元一次方程式。但這卻讓李家同擔心道「眾多的孩子沒有這種父親，這種孩子一定對數學感到厭惡。」他感嘆表示，我們國家很多孩子不願意念理工科，都是因為在小學時被這些難題嚇壞了。

最後李家同說，如果自己是教育部長，一定徹底檢討小學的數學教科書。他會堅守一個原則：「孩子一定不能不快樂，而且也不能假設孩子的父母是大學教授。」李家同說，現在的小學生都聽過快樂學習的口號，但是他們是不快樂的。

(中時新聞網)