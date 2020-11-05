美國知名脫口秀《吉米法倫今夜秀》(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)是美國一檔相當知名的深夜脫口秀節目；時常邀請知名影歌星來節目中聊天、大展才藝。近期，他邀請到在美國有鐵肺歌后之稱的亞莉安娜 (Ariana Grande)上節目玩遊戲，大展超強模仿功力。

節目設計分為歌手與歌曲兩個部份，只要按下主持人吉米桌上的按鈕，電腦開始亂數配對，比如像要用小甜甜布蘭妮(Britney Spears)的唱腔唱《瑪莉有隻小綿羊》、席琳狄翁(Céline Dion)的唱法唱《失去知覺》、克莉絲汀(Christina Aguilera)的超強轉音唱兒歌《公車上的輪子》。

亞莉安娜飆起高音 毫不費力 (圖/ 翻攝自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube)

每位歌手的唱腔和發聲共鳴不太一樣，亞莉安娜都能準確的抓到每個人的精精髓，比如克莉汀的九彎十八拐的轉音、席琳狄翁會變調和飆高音的特質；當模仿到克莉絲汀時，吉米讚嘆的說：「我的天啊！妳的聲音把現場都凝結了，我不知道該怎麼繼續下去，太驚人了，我要剛剛段錄音」。亞莉安娜似乎也唱上癮，還自己主動按下按鈕選歌，說：我太愛這個遊戲。

亞莉安娜超強唱功 讓主持人嘆為觀止(圖/ 翻攝自The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube)

亞莉安娜超強的唱功，讓主持人吉米甘拜下風，直說這是一場超精彩的音樂模仿秀，現場觀眾也給予這段完美表演熱烈的掌聲。

(中時新聞網)