退撫基金今年截至9月底止，整體基金收益數為55.1億元，收益率為0.94％，其中，自行經營收益數為74.2億元，收益率2.24％；委託經營損失數為19.1億元，收益率為負0.75％。委託經營收益為負數，主要是因受疫情及新台幣匯率升值影響，績效表現未如預期。

新冠肺炎今年初擴散全球，並重創金融市場，然各國紛紛推出超寬鬆貨幣政策及財政政策以挽救經濟，加上對於疫情管控更趨嚴格，第三季各國逐步解除封鎖，經濟狀況開始好轉，全球金融市場陸續收復年初的失土。

退撫基金管委會表示，由於全球疫情尚存，持續影響全球經濟，金融市場仍有諸多不確定性，未來將持續關注疫情發展對全球經濟及產業鏈之影響，適時調整資產配置及操作策略，汰弱留強，並於波動中尋求投資機會，以維持基金長期穩定的績效。

考試院院長黃榮村首度對外表示，基金管理會應密切關注全球經濟及金融市場的變化，尤其近期歐美疫情升高，部分國家再度採取封城措施，應特別留意可能面臨之風險，在兼顧安全性與收益性下，積極提升基金績效，以維護參加基金人員權益。

(工商 )