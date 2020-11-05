疫情趨緩，遞延訂單回流，加上毛利較高秋冬裝出貨進入高峰，儒鴻（1476）第三季稅後淨利12.52億元，年成長5.1％，已恢復年成長動能；不過，由於上半年受疫情影響，獲利衰退，讓儒鴻累計今年前三季稅後淨利26.59億元，EPS9.69元，仍比去年同期減少15.9％。

儒鴻指出，第四季訂單能見度可看到成長，且運動時尚防疫口罩、防護衣等產品也會在第四季陸續推出，預期下半年的表現會優於上半年，下半年營運將呈「季季增」。

據了解，儒鴻推出的可重複使用型抗菌立體氣墊口罩新產品，目前已接獲國內通路以及國外運動品牌訂單。

儒鴻指出，品牌客戶去化庫存狀況優於預期，不僅第四季將延續成長動能，隨客戶追單、訂單能見度轉佳，明年上半年可望挑戰歷史新高。

機能布料營占達三成的儒鴻指出，無論是疫情期間，或後疫情時代，預期居家工作、居家運動休閒等成衣，將可成為領導服飾消費市場的主流。儒鴻機能性布料一向是配合品牌服飾廠的需求，能快速、彈性配合客戶需求，因此，從今年下半年開始訂單不缺。

儒鴻指出，目前成長動能正是來自居家休閒、瑜珈以及慢跑等產品，指標客戶Nike 成長動能強勁、Lululemon也穩定。

儒鴻指出，隨著品牌客戶狀況好轉、通路客戶需求持穩，訂單能見度也轉佳，已經看到明年第二季有大單，明年上半年可望較前年、2019年同期、疫情爆發前，呈雙位數成長。

遞延訂單回流、急單增加，平均單價高的訂單持續成長，在需求強勁下，儒鴻指出，目前無論布廠、成衣廠的稼動率都維持滿載，外包也回到正常水準，印尼擴產計畫也如期進行中，預計明年第二季完工、第三季投產，第一期將新增成衣月產能120-140萬件。

(工商 )