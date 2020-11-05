道路充滿陷阱須步步為營！外埔區水美工業區連外道路二崁路333巷前大溝橋，因N字型連續彎路，用路人進出形同考駕照，數十年來車禍接二連三；市議員吳敏濟5日為民請命，要求市府早日解決。市府建設局長陳大田強調，擇日將派員會同前往現勘，解決陳年民瘼。

吳敏濟說，N字型連續彎道因跨越灌溉溝的大溝橋，長度不及1輛大貨車，方向盤右打後要立即左打，車身會跨越中線，外來車輛如強行會車，一不小心就相撞或是擦撞橋梁護欄；護欄上留下歴年的擦撞痕跡明顯，反光帶被撕扯過半，因橋梁過於狹窄，威脅過往人車的安全。

水美里長陳俊樑指出，機車與腳踏車在大溝橋上遇到大車，根本無處閃躲，常有壓死人的情形發生。根據大甲分局交通組紀錄，該路段交通事故，前年12件、去年20件、今年已發生15件；行經該處須步步為營。

三崁里長曾銘郎和社區理事長曾炳輝認為，二崁路是水美工業區的主要聯外道路，貨櫃車、連結車、砂石車來來往往，水美國小也在附近，用路人的安全實在太沒有保障了。吳敏濟強調，要解決連續彎路和橋梁狹窄的方法，就是為橋梁東西二端的灌溉溝加蓋拓寬各100公尺長，成為筆直的道路解決交通問題。

水利局長范世億指出，修改灌溉溝渠必須經過農田水利會同意。建設局長陳大田表示會派員現場會勘，盡力協助解決。

(中時 )