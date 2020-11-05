胡宇威身為藍隊隊長在壘球擲遠項目相當拼命。（三立提供）

台視、三立運動實境節目《全明星運動會》相當熱血，偶像劇一哥胡宇威近期也因該節目人氣和聲勢再攀高峰，擔任藍隊隊長的他，擅於凝聚隊員們的向心力與默契，在團賽中時常展現領導力，每週都會訓練4到5天，自豪現在的體力、身材和18歲時相差不遠，搞笑自封是「被演員耽誤的運動員」，更開玩笑說現在拍偶像劇，可以先把脫衣服的戲都拍完。

楊奇煜在先前的樂樂棒球賽事中擊出再見滿貫全壘打，為紅隊拿下勝利後即因傷退賽，從上週開始，由孫其君遞補紅隊隊員，曾任外援選手的孫其君，不論是在田徑、跳遠等都有亮眼的表現，上集在躲避球項目中接下許多藍隊的殺球，是個不可多得的全方位戰將。網友也紛紛留言：「看這節目讓很多人重新愛上運動」、「謝謝紅、藍兩隊教會我運動家的精神」、「每集都精彩到捨不得看完」，並表示希望這樣的節目可以一直持續下去。

賽季即將邁入第六週，兩隊隊員都建立好情誼，默契也越來越好，本週賽事地點移至新竹市立體育場，藍隊為了保留最佳狀態，擔心太早起精神不佳，所以決定提前一天下新竹住宿培養默契並場勘比賽場地；而紅隊女選手吱吱因為購買釘鞋太貴，而猶豫許久要不要買，沒想到隊員竟偷偷合送釘鞋給吱吱，讓她收到禮物時感動到落淚，展現滿滿的團隊愛。本集大來賓邀請到舉重女神郭婞淳，郭婞淳表示自己小時候就很喜歡運動，不論是柔道、足球、田徑、籃球都有接觸，直到國三那年參加全中運在舉重項目拿下金牌才專心練習舉重。

壘球擲遠項目中，紅隊阿倉以驚人的實力投出59公尺的成績，讓藍隊的王牌胡宇威備感壓力，第一次投擲時就不小心踩線，導致錯失一次機會。藍隊繼上次足壘球失利後，這次特別加強守備訓練，而紅隊也不甘示弱，特別是陳漢典接下關鍵的接殺球，再次展現完美的守備。藍隊副隊長夏和熙在跑壘過程中不甚扭傷腳踝，無法繼續上場，導致比賽中斷，只好派出隊友凱莉代跑，藍隊士氣因此大受打擊。

在五人制足球項目中，兩隊在練習都下足功夫，藍隊邱宇辰撐滿全場，並展現過人的實力，積極拚搶每一顆球，而紅隊當家門柱阿倉也展現超強防守能力，積極擋下每一顆球，兩隊打得難分難捨，過程精彩萬分。

(中時 )