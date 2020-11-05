今年大陸前3季經濟增速由負轉正，成為全球跨國投資「穩定器」和「避風港」，並在近日出爐「十四五」規劃中也將進一步加強外資磁吸力，並著力5大層面，包含持續完善外資管理體制、持續優化營商環境，並持續擴大對外開放，加快構建以大陸國內大循環為主體、國內國際的「雙循環」格局，讓大陸成為世界的市場、共用的市場、大家的市場。

據新浪財經報導，回顧今年1到9月的大陸實際使用外資1032.6億美元，年增率達2.5％，若折換人民幣的話為7188.1億元、年增率5.2％，實現美元、人民幣兩項累計指標「雙轉正」，呈現逆勢增長格局。

大陸商務部外資司司長宗長青5日在第三屆中國國際進口博覽會上發佈《中國外資統計公報2020》時也指出，如無特殊情況，預計第4季外商投資仍將延續當前穩中向好態勢。

宗長青說從2016至2019年，大陸吸收外資總量達5496億美元，初步預計「十三五」引資總規模將達到6900億美元，平均年引資規模較「十二五」增加超過100億美元。這也意味2020年吸收外資有望實現約1400億美元。

(旺報 )