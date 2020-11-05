網友貼出自己在餐廳吃到的炸雞腿，讓他和親朋好友們開始討論起，婚宴上是否真的會有炸雞腿這道料理。(圖取自美食公社)

台灣傳統習俗中，新人結婚時都會舉辦婚禮宴客，邀請親朋好友出席。而日前就有網友好奇，通常喜宴是否真的會有「炸雞腿」這道料理，因為以前從沒在喜宴上吃過，直呼「是不是我太淺了！」對此，就有不少內行人表示，「炸雞腿是正港辦桌菜」、「小時候一定乖乖坐著等雞腿上桌，等打包隔天帶便當」。

原PO在臉書社團「美食公社」上貼出一系列照片，表示自己和親朋友好友外出用餐，享受著多道美食，但眼前送上一盤炸雞腿時，讓他和兄弟姊妹們開始討論起，辦桌時是否真的會有炸雞腿，「因為我以前吃辦桌沒有吃過炸雞腿！」所以決定貼文詢問網友。

貼文發出後不少網友都熱烈回應，「炸雞腿是基本的啊！每次去吃辦桌一定有這道菜」、「小時候吃辦桌一定會有炸雞腿，只是長大後就沒看過這道料理了」、「懷念有炸雞腿的流水席」、「以前辦桌一定有一道炸雞腿」、「正港辦桌菜」。

對此，有內行人表示婚宴上的雞腿其實另有意思，「早期辦桌一定會上炸雞腿、而且是在後六道菜內、為的就是讓吃快飽的賓客能打包、後七八道菜都盡量出方便打包的菜色，意思就是有吃又有拿」、「炸雞腿打包，最後出魚丸湯，表示宴會圓滿完成」、「以前的古早味辦桌最後都會出一道乾料，讓客人打包，雞腿、雞翅、明蝦、蝦棗『有吃又有抓』」。

(中時新聞網)