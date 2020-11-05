統一獅內野手潘傑楷在球隊陷入背水一戰的台灣大賽第5戰先發鎮守三壘，他認為既然教練將重責交付給他，自己就要扛起責任，用企圖心壓過緊張壓力，「希望我今天可以坐到教練幫我們保留的那張椅子。」

昨天統一吞下系列賽第3敗，陷入1勝3負的淘汰邊緣，依照慣例敗隊只會有總教練1人出席，但昨天林岳平在出席賽後記者會開始前先多搬了張椅子，開玩笑說明天讓多帶1名球員過來，意指球隊會拿下勝利。

今天統一在先發打線上再做變動，潘傑楷頂替郭阜林鎮守三壘，他坦言得知要守三壘時有被嚇到，但很快調整心態去備戰，「既然教練把我擺在那個位置，我就是盡自己的責任，把三壘守好。」

再度陷入「沒有明天」的比賽，潘傑楷坦言壓力一定存在，但現在能做的就是把自己發揮到最好，「剩下的就交給棒球之神了。」

潘傑楷繼續說：「現在到了這裡也沒有其他東西可以想，（高）國慶有跟我說，企圖心要夠強就能壓過比賽壓力，就是把企圖心展現出來。」

潘傑楷認為，球隊並非打擊狀況不佳，只是球運差了一些，他也稱讚中信兄弟的防守真的非常好，「其實重廷、祐樂都有好幾球都打得不錯但球都找人，這種比賽誰都不想打不好，也希望今天是我能坐到教練幫我們保留的那張椅子。」

(中時 )