燦坤（2430）5日舉辦「燦坤Awesome會員特典記者會」宣布多項服務，包括「燦坤行動E購車」、「電氣醫院2.0」、「行動裝置保險服務JustCare」、「3A4心服務」等。燦坤商品部總經理李經緯表示，今年11月會員招待會有蘋果iPhone 12系列、筆電、電視、家電等拉抬，業績將挑戰年成長30％。

因應雙11購物季節，燦坤今年11月會員招待時間特別提前到第一周開打，推出多項折扣優惠，全商品下殺42折起、限量商品38折起，會員來店禮為盒裝面紙兩盒。

李經緯表示，iPhone12規格 128G將折價1,111元，從原價28,500元降至27,389元，業界最低，限量2,000台，預期將大幅度拉抬業績。此外，李經緯表示，iPhone12 Pro預購熱烈，由於每日到貨量不多，排隊等取貨有上千支，特別是熱門顏色「太平洋藍」的缺貨情況最嚴重。

李經緯說，今年新冠肺炎疫情催化筆電的銷售量，10月筆電銷售量較去年同期成長12％，累計整年度筆電銷售量則較去年同期成長5％。目前因面板及零組件不足，使得原廠的15吋筆電缺貨，14吋筆電供貨順暢。

燦坤10月合併營收為14.09億元，年增5.4％，月減2.79％，累計前10月合併營收為159.58億元，年減0.18％。李經緯說，11月隨著舉辦為期六日的會員招待會及iPhone12系列銷售，單月合併營收將優於10月，其中光是六日會員招待會營業額將較去年同期成長三成。

李經緯分析，今年燦坤推出多項高檔的服務，將有望緊緊抓住消費者的忠誠度，包括第一、「行動裝置保險服務JustCare」，今年與安達人壽合作，10月就賣出1千件智慧機保險，JustCare的服務有意外損壞、失竊損失的免費維修及延長保固等。第二、「燦坤行動E購車」，提供修繕、運送到府安裝服務，落實「3A4心服務」。第三、創立滿十年的「電氣醫院」服務，今年服務升級，推「電氣醫院2.0」，提供知名大廠原廠合格維修認證。

燦坤家電事業部協理陳柏蒼表示，此次推出冷氣機、洗衣機清洗服務，只要消費者購買冷氣機及洗衣機商品，分別額外加價3,999元及1,999元即可擁有清洗服務及延長保固，從8年延長到10年及5年延長到7年的優惠，預期推升冷氣機市占率從目前10％提升至15-20％。

(工商 )