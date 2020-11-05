國發會副主委高仙桂5日表示，國內外機構預測台灣明年經濟成長率介於3.2％至4.2％，展望樂觀；一方面和今年低基期有關，另一方面是支撐GDP成長的三個重要支柱，包含民間投資、民間消費、出口展望明年應該會比今年更樂觀。

高仙桂指出，在民間投資方面，明年有五個力量可以支撐投資持續成長，包括國內半導體廠商資本支出持續增加；台商回台投資逐步落實；離岸風電及太陽能光電等綠能投資持續擴建；5G網路加速布建；危老重建及都市更新案持續進行。

在民間消費方面，高仙桂分析，國人第三季國內消費實質成長率，從上半年的負3.26％已經回升到5.09％，加上明年台股基本面還是穩健、員工薪資持續成長，國人國內消費將持續增長，抵銷國人在海外消費的負成長，因此根據主計總處推估，明年國人國內消費實質成長率應該可以由負轉正。

出口方面，高仙桂說，國內傳產第三季隨著海外需求回升逐步復甦，其中電子零組件與資通信產品出口受惠於5G與高效能新興科技運用與遠距商機的強勁需求，明年展望這部分會逐漸增長；我國第三季出口成長3.54％也比上半年明顯回升。

行政院會5日聽取國發會報告「總體經濟成果與展望」，院長蘇貞昌在聽取報告後裁示，國際疫情再度蔓延，美國大選後政經局勢波動，為確保國內經濟復甦力道，請各部會持續合作，積極落實推動各項振興措施。在守住、創造好的經濟成果的同時，也請各部會研議，如何讓更多的國人能共享經濟成長的果實、減輕負擔。

展望明年，高仙桂說，內需動能可望持續穩健、輸出表現也逐漸好轉，國內外機構預測我國明年經濟成長率介於3.2％～4.2％，展望樂觀；國發會也樂觀預期，在明年疫苗問世後，世界各國疫情應該會有效控制，全球經濟明年可望緩步回升和復甦。

不過，高仙桂也說，國際間仍有很多局勢變化，還是存在疫情及政治等不確定性風險，像是第四季歐洲國家疫情再起，影響歐洲經濟復甦動能，地緣政治與貿易爭端，需持續密切關注。但今年上半年世界各國對於疫情已有因應的經驗，因此若疫情再起，應該不會像今年上半年那樣措手不及、無法即時因應。

(工商 )