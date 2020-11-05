疫後復甦還有漫漫長路要走？老爺酒店集團執行長沈方正5日預估，明年整體飯店業的業績僅能逐步恢復到疫前的三成，即便是後年大概也只能恢復到六成。但他強調，困境將激發飯店業全新商業模式，像是將住宿轉往銀髮住宅市場，或承包企業的櫃台服務專案等。

沈方正5日參加2020遠見高峰會，分享「從困境到永續」的抗疫歷程。在剛落幕的台北旅展，老爺酒店集團衝出總銷量二億元的佳績，成為旅展的業績王，即靠著敏銳觀察與反應力，推出滿足市場需求的新產品。

沈方正表示，看好明年長天數的島內旅遊熱潮將延續，老爺酒店集團結合旗下的飯店推出「微環島」概念，在台北旅展推出各種優惠方案，一舉創造出逾兩億元銷量，從前兩年旅展成績第三名一躍為今年的第一名。

他強調，未來三至五年，整體旅館業前景未明，業者勢必得重新思考新的可能，像是將住宿轉往銀髮住宅市場，但需有相關配套，包括讓環境更友善、調整菜單、開發服務照顧等。 另在員工方面，也可以思考「服務輸出」，美國希爾頓飯店派員工到沃爾瑪上班，台灣的飯店也可思考包下其他公司的櫃台服務專案，成為新的商業模式。

國內三家飯店集團老爺、雲朗、凱撒為共同抗疫，也想出發行聯合通用券的點子，三家集團發給員工每人一萬元，鼓勵大家相互前往消費。點子來源是有次幾家飯店老闆聚餐，席間都感嘆自家業績有多慘烈，為了讓大家有事做，一方面激勵員工，又能藉機向同業取經學習，促成這項創新專案。

近年老爺集團將新竹、台中等過去屬於都會型的飯店逐步轉型為休閒型，將目標族群鎖定內需市場。有一次，沈方正與一群好友到礁溪抹茶山，在山上煮飯、喝咖啡，這也激發他開始在飯店推出帶客人爬山、露營等體驗行程，吸引上千人參加。

(工商 )