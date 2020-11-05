作為國產家電領導品牌的奇美家電，近年力攻電視市場，趁著大家因疫情影響而拉長了在家的時間，因此再推出Android大4K HDR液晶顯示器R6系列、共4個尺寸的機型，不僅搭載了消費者現在熱愛的串流平台服務，更擁有智能語音搜尋功能。

全新的奇美4K HDR液晶顯示器R6系列，搭載了Google認證Android 9.0以外，同時因應現今消費者習慣以串流平台觀看影片，所以早已內建了4大串流平台，包括Netflix、YouTube、Google Play Movies、Prime Video，只要透過遙控器的快捷鍵即能直接進入程式中，還擁有最新的語音搜尋功能，一鍵啟動語音搜尋，說出關鍵字即能帶來希望觀看的內容。

CHIMEI奇美Android大 4K HDR 液晶顯示器R6系列，1萬7900元起；16日前購買、23日前於奇美家電官網發燒活動專區登錄並上傳指定資料，即贈送超值家電好禮。（CHIMEI奇美提供）

同時該系列也搭載了三種HDR規格，支援包括Dolby Vision、HDR 10與HLG，配上獨家設計的前置音箱喇叭，擁有Dolby Audio與DTS Trusurround認證的技術，更有Google Play Store可下載娛樂APP，以及Chromecast將手機或平板的螢幕投映到電視功能，即能享受更佳的視聽享受，同步推出於16日前購買Android大 4K HDR 液晶顯示器R6系列，並於23日前在官網活動專區登錄，再上傳指定資料，即送超值家電好禮。

(中時 )