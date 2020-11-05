台南市近來社會事件頻傳，因馬籍女大生遇害事件又掀起台南治安不佳的討論，台南市長黃偉哲接受媒體採訪時表示:「以客觀數據來講，過去所說的暴力犯罪，像故意殺人、槍擊，是比較多的」最近也出現了吃案風波，他認為:「吃案比破不了案更可怕，更無法原諒，所以將來會在紀律的整治上，尤其在不吃案的強化上，延續更續過去傳統。」

【政新鮮】大馬女遇害台南治安亮紅燈 黃偉哲認了「社會案件」較多 不公開

如今歸仁分局長遭拔官，各界紛紛批評拔官只拔基層，黃偉哲表態，當大家覺得治安不好時，做職務的調整是必要的，若民眾認為此舉不足以服眾，會和內政部討論是否再執行其他的懲戒。

行政院長蘇貞昌坦言，因疫情關係已1年多沒召開治安會報。圖為蘇貞昌在去年5月主持會報。（取自行政院官網）

關於治安會報已一年未開，黃偉哲也提出說法，他指出疫情改變了許多人的生活，而治安會報只是關注治安的其中一個指標，不代表治安工作鬆弛了，黃偉哲說道，把治安做好是首要，不然開一大堆會，民眾會說官員只是開會，對於實際的改善，應興應革的做法都沒有做。

針對萊克多巴胺豬的進口問題，黃偉哲表示，他並不清楚台灣是否與美國有承諾，但這是中央政府的政策，身為地方官員能做的，只有確保如何讓民眾有選擇的自由，嚴格把關，並要求所有的商家和販售據點把外來的豬肉分開，他表示，對於外來豬肉寧可錯殺，也不可放過。

(攝影/范佐意、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)